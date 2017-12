Wegens seksueel wangedrag geschorste journalist NY Times in januari weer aan de slag IB

Glenn Thrush begint eind januari opnieuw te werken voor The New York Times. Glenn Thrush, de sterreporter van The New York Times die was geschorst vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag, mag weer aan het werk. De portefeuille Witte Huis is hem echter afgenomen, zo maakte de krant bekend. Hij gaat eind januari weer aan het werk.

Het besluit komt een maand nadat vier vrouwelijke journalisten Thrush beschuldigden van ongewenst gedrag. Toen het nieuws naar buiten kwam, heeft The New York Times de verslaggever geschorst en een onderzoek ingesteld.

Een onderzoekscommissie heeft meer dan dertig mensen in New York en Washington over Thrush gesproken.

"Ontslag niet gerechtvaardigd"

Volgens de krant heeft de verslaggever "zich gedragen op een manier die we niet goedkeuren." De misdragingen waren echter niet van een dusdanige zwaarte, dat dit ontslag zou rechtvaardigen, zo oordeelde de commissie.

Het gezaghebbende dagblad speelde eerder een hoofdrol bij het aan het licht brengen van andere schandalen rond seksueel wangedrag, met berichtgeving over onder anderen producent Harvey Weinstein en komiek Louis C.K.