Wegblokkades in Brazilië leggen land lam, president schakelt leger in

lva

26 mei 2018

02u00

Bron: ANP, The Guardian

0

De Braziliaanse president Michel Temer heeft het leger gisteren toestemming gegeven de blokkades van de snelwegen door protesterende vrachtwagenchauffeurs op te heffen. Het was gisteren de vijfde dag op rij dat de boze truckers protesteerden wegens de hoge dieselprijzen. Met hun acties leggen ze belangrijke sectoren van de nationale economie plat. In de miljoenenstad São Paulo is bovendien de noodtoestand uitgeroepen wegens brandstoftekort.