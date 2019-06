Weeskinderen overleden Belgische Syriëstrijder overgedragen aan Nederland FVI

10 juni 2019

12u21

Bron: Belga 1 Twee weeskinderen van een Belgische Syriëstrijder zijn gisteren overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De operatie om de kinderen over te dragen vond gisteren plaats in Ain Issa, in de buurt van de Turkse grens.

Het gaat om de kroost van Jamal El K. (30), een Syriëstrijder uit Maaseik, alias Abu Hamza. Hij deed dienst als operator van zware vuurwapens voor het IS-leger. Zelf is hij al eerder gesneuveld. Zijn Nederlandse vrouw, Karenia J. uit Zwolle, overleed twee weken geleden in het kamp waar ze met haar kinderen zat. Dat zou gebeurd zijn door ondervoeding en een gebrek aan medische zorg.

De kinderen zaten in een van de vluchtelingenkampen waar tienduizenden mensen verblijven, allemaal gevlucht voor de gevechten rond het laatste IS-bolwerk in het oosten van Syrië. Op 23 maart werd door een Arabisch-Syrisch Koerdische troepenmacht het einde van het kalifaat uitgeroepen.

Er zitten ook meer dan 100 Nederlanders vast in Syrisch-Koerdische vluchtelingenkampen, terwijl zich ook ongeveer 450 Fransen die gelinkt zijn aan IS in gevangenissen en vluchtelingenkampen bevinden.

De Koerden roepen al maanden op tot de repatriëring van de duizenden vrouwen en kinderen van IS-strijders die in de vluchtelingenkampen verblijven. Vorige week werden twee Amerikaanse vrouwen en zes kinderen overgebracht naar de VS, en er werden ook repatriëringen naar Noorwegen en Oezbekistan georganiseerd. Ook twaalf Franse kinderen uit families die vochten voor terreurgroep Islamitische Staat werden gisteren overgedragen aan de Franse autoriteiten.