Weersverbetering helpt brandweer Californië, maar al 110.000 hectare met ruim 1.000 gebouwen in as gelegd

De duizenden brandweerlieden die proberen de omvangrijke vuurzee ten noordwesten van Los Angeles onder controle te krijgen, hebben enige hulp gekregen van het weer. Hun werk is iets gemakkelijker geworden doordat de wind in het gebied wat is geluwd en de luchtvochtigheid is toegenomen.

Dat gaf de hulpdiensten de gelegenheid brandgangen aan te leggen om het vuur in te sluiten. De grootschalige natuurbrand, die de derde week is ingegaan, breidt zich nu in de helft van het getroffen gebied niet meer uit. Op enkele plaatsen is de evacuatieplicht opgeheven.

Het gevaar is bepaald niet geweken. De streek is nog altijd kurkdroog en de meteorologische dienst voorspelt dat de wind woensdagavond of donderdagochtend weer aanwakkert. Tot dusver is 110.000 hectare met ruim duizend gebouwen in de as gelegd, waaronder 750 woonhuizen.

