Weerman is gezaag over lange, koude winter grondig beu

TK

13 april 2018

12u33

3

Wij kijken dit weekend uit naar een zachte 20 graden, maar in sommige delen van de Verenigde Staten hebben ze nog steeds af te rekenen met ijzig koude temperaturen. En weerman Garry Frank is het gezaag over die lange winter meer dan beu.