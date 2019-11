Weer zeven Nederlandse tieners opgepakt voor afpersing met naaktfoto's

28 november 2019

De Nederlandse politie heeft zeven verdachten opgepakt die ervan worden verdacht mensen te hebben gechanteerd met naaktfoto's. Sinds augustus hebben al 28 slachtoffers aangifte gedaan. Ze betaalden zeker 100.000 euro aan de tieners die hen afpersten. In augustus hielden rechercheurs in dit onderzoek al de eerste twee verdachten aan, in september volgden nog eens drie aanhoudingen.