Weer verdacht pakket voor CNN gevonden in de post

Ton Voermans ADN

29 oktober 2018

16u10

Bron: AD.nl, ANP, Belga 0 Op een postkantoor in het Amerikaanse Atlanta is een verdacht pakket onderschept dat was bestemd voor nieuwszender CNN. Dat heeft CNN-baas Jeff Zucker bekendgemaakt. CNN laat sinds de eerste bombrief alle post elders controleren voordat het personeel van de zender het in ontvangst mag nemen.

Drie dagen geleden werd een man gearresteerd voor het versturen van bombrieven naar onder andere Hillary Clinton, Barack Obama en critici van president Trump.

Ook CNN werd door twee pakketten geviseerd: het eerste kwam woensdagochtend aan op het kantoor van de nieuwszender in New York en was gericht aan de voormalige CIA-directeur John Brennan, die eigenlijk voor concurrent NBC werkt. Het tweede pakje werd vrijdag gevonden in een postkantoor en was verzonden aan zowel CNN als de voormalige directeur van nationale veiligheid James Clapper, die ook nu regelmatig voor CNN werkt. De FBI waarschuwde toen al dat er mogelijk nog meer explosieven onderweg waren.

De verdachte is Cesar Sayoc, een 56-jarige voormalige stripper en pizzabezorger. Hij werd vrijdag opgepakt op een parkeerterrein in Plantation, niet ver van Fort Lauderdale, Florida. Hij reed in een wit busje dat was beplakt met pro-Trumpstickers, de tekst “CNN SUCKS’’ en afbeeldingen van Democraten met een rood draadkruis als van een geweervizier over hun gezicht. Hij wordt verdacht van het versturen van minstens 14 pijpbommen. Ook dit pakketje zag er hetzelfde uit als de andere die de aangehouden vijftiger zou hebben verstuurd.

Of er ook daadwerkelijk een link is tussen het bompakket van vandaag en die van vorige week, is nog niet duidelijk.

