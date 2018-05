Weer twee milieuactivisten vermoord in Colombia kv

12 mei 2018

06u50

Bron: Belga 0 In het noordoosten van Colombia zijn deze maand twee milieuactivisten die zich kantten tegen de bouw van een waterkrachtcentrale, samen met twee van hun familieleden vermoord. Dat zegt de Internationale Federatie voor de Mensenrechten (FIDH).

Het Observatorium voor de bescherming van mensenrechtenactivisten, een gemeenschappelijk orgaan van de FIDH en de Wereldorganisatie Tegen Marteling (OMCT), werd op de hoogte gebracht van de moorden op Hugo Albeiro George Perez en Luis Alberto Torres Montoya. De organisatie drukt haar "grote bezorgdheid" uit.

De twee mannen waren lid van de beweging Rios Vivos Antioquia (Levende Rivieren Antioquia). Ze zetten zich in tegen de bouw van een waterkrachtcentrale op de Cauca-rivier in Ituango. De constructie van de grootste dam van het land startte in 2011, zou dit jaar afgerond moeten zijn en moet in 17 procent van de energie in het land voorzien.

Hugo Albiero werd op 2 mei samen met zijn neef Domar Zapata neergekogeld in Valdivia, iets verderop langs de oevers van Cauca. Op 8 mei was Luis Alberto en zijn broer Duvian Correa hetzelfde lot beschoren.

De moorden vonden plaats na een grote mobilisatie tegen de Hidroeléctrica de Pescadero-Ituango. Tegenstanders klagen met name de verplichte huisuitzettingen en het gebrek aan compensaties aan.