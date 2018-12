Weer terreurverdachte in Rotterdam opgepakt ADN

31 december 2018

15u25

Bron: ANP 0 De politie heeft vandaag in Rotterdam een 24-jarige man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij een terroristisch misdrijf. De man zit vast en zal de komende dagen door de politie worden verhoord. Dat meldt het Nederlandse Openbaar Ministerie.

De politie doorzocht ook de woning van de verdachte in Rotterdam. De politie heeft beslag gelegd op diverse gegevensdragers. Er zijn geen wapens of explosieven aangetroffen, aldus het OM.

Het onderzoek naar deze verdachte staat los van de arrestaties vorige week van een aantal terrorismeverdachten in Rotterdam en Duitsland.



De vier terreurverdachten die in Rotterdam werden opgepakt, blijven in ieder geval tot en met woensdag vastzitten. De rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam heeft vandaag bepaald dat hun voorlopige hechtenis met 72 uur wordt verlengd.

Een vijfde verdachte werd in de Duitse stad Mainz opgepakt. Deze 26-jarige Syriër woont in Rotterdam maar was daar bij zijn neef op bezoek. Nederland heeft om zijn overlevering gevraagd, maar een beslissing daarover wordt niet voor het einde van de week verwacht. De rechtbank daar heeft besloten dat hij in ieder geval tot dan blijft vastzitten.