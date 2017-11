Weer spookschip met ontbindende lichamen aangespoeld op Japanse kust Koen Van De Sype

Bron: Reuters 0 REUTERS De Japanse kustwacht (JCG) heeft gisteren opnieuw een mysterieus spookschip ontdekt, dat was vastgelopen op een strand in de Japanse Zee. Aan boord werden acht lichamen gevonden die in verregaande staat van ontbinding waren. Sommige waren zelfs al gedeeltelijk gereduceerd tot skeletten.

Het ging om een klein houten schip. De kustwacht probeert nu om de nationaliteit van de slachtoffers vast te stellen. Het schip spoelde aan op amper 70 kilometer van een haven waar de politie afgelopen weekend acht mannen aantrof die zeiden dat ze uit Noord-Korea kwamen. Volgens de politie leken ze vissers te zijn die met hun boot in de problemen waren geraakt.

Sigaretten

Afgelopen weekend werden ook op de westkust van het eiland Sado in de Japanse Zee al twee lichamen van mannen gevonden die in verregaande staat van ontbinding waren. Ook hún nationaliteit moet nog worden vastgesteld, maar ze hadden wel Noord-Koreaanse sigaretten en reddingsvesten met Koreaanse letters erop bij. De lokale autoriteiten vermoeden dan ook dat het om Noord-Koreanen gaat. (lees hieronder verder)

In totaal spoelden tussen januari en 22 november dit jaar al 43 houten schepen aan op de Japanse kust. Vermoed wordt dat die allemaal uit Noord-Korea komen. Vorig jaar waren dat er nog 66.

Experts denken dat de incidenten mogelijk een gevolg zijn van voedseltekorten in Noord-Korea. “Noord-Korea pusht zijn inwoners enorm om meer vis op te halen om die tekorten tegen te gaan”, aldus Seo Yu-suk, research manager bij het North Korean Studies Institution in het Zuid-Koreaanse Seoel. “Kleine en oude schepen die buiten de kustwateren varen, lopen veel risico als het weer slecht wordt.”

Woeliger

Dat beaamt professor Yoshihiko Yamada van de Tokai Universiteit in Japan. “Tijdens de zomer is de Japanse Zee nog vrij kalm, maar hij wordt steeds woeliger in november. En het wordt al helemaal gevaarlijk als er een noordwestenwind begint te waaien. De situatie wordt er dus niet beter op.”

