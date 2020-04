Weer recordtoename van nieuwe coronagevallen in Rusland

08 april 2020

Bron: Belga

Rusland heeft voor de tweede dag op rij melding gemaakt van meer dan 1.000 nieuwe coronagevallen. In totaal is nu bij 8.672 mensen officieel vastgesteld dat ze besmet zijn met het virus, bericht The Moscow Times. Dat zijn er 1.175 meer dan een dag eerder.