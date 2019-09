Weer problemen bij Boeing: scheurtjes in populaire 737 Next Generation IB

28 september 2019

04u54

Bron: ANP 2 De Amerikaanse toezichthouder FAA eist extra inspecties bij de Boeing 737 NG nadat er bij een klein aantal vliegtuigen van dat type scheurtjes bij de vleugelbevestiging zijn ontdekt.

De FAA noch Boeing willen zeggen hoeveel vliegtuigen er gecontroleerd moeten worden. De 737 Next Generation is een van de populairste vliegtuigen in de wereld.

Het probleem speelt niet bij de 737 Max. Dat toestel staat al maanden aan de grond na twee dodelijke crashes waarbij honderden mensen om het leven kwamen.

