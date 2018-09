Weer passagiers onwel op vluchten naar VS kv

06 september 2018

23u07

Bron: ANP, Reuters 6 De Amerikaanse autoriteiten hebben weer alarm geslagen over ziekteverschijnselen aan boord van internationale vluchten. Passagiers en bemanningsleden aan boord van twee vliegtuigen van American Airlines die vandaag zijn toegekomen op de internationale luchthaven van Philadelphia moeten een medische controle ondergaan. Dat deelt een woordvoerster van de luchthaven mee. Het gaat om ongeveer 250 mensen.

In totaal zouden twaalf mensen kampen met griepachtige symptomen. Zij bevonden zich aan boord van de twee vluchten van American Airlines vanuit Parijs en München naar Philadelphia. Gezondheidsdienst CDC is geïnformeerd over het incident.

In New York deed zich woensdag een vergelijkbaar incident voor. Daar plaatsten de autoriteiten uit voorzorg een vliegtuig van Emirates onder quarantaine. Er bleken negentien mensen ziek te zijn.