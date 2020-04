Weer noodkreet opgesloten Saudische prinses kv

23 april 2020

21u20

Bron: ANP 0 Een opgesloten Saudische prinses heeft vanuit de gevangenis een brief laten publiceren waarin ze vraagt om vrijgelaten te worden. "Mijn gezondheid blijft verslechteren en dat kan tot mijn dood leiden", schreef de 56-jarige Basmah Bint Saud bin Abdulaziz Al Saud.

Het is de tweede keer in korte tijd dat de prinses van zich laat horen. Ze verdween al in 2019, maar pas onlangs bleek dat ze wordt vastgehouden in een gevangenis bij de Saudische hoofdstad Riyad. Basmah stond onder meer bekend om haar kritiek op de wijze waarop vrouwen worden behandeld in haar conservatieve thuisland.

Een familielid zei dat de prinses voor haar aanhouding op het punt had gestaan naar het buitenland te reizen. Daar wilde ze een medische behandeling ondergaan. Basmah zou na haar arrestatie te horen hebben gekregen dat ze wordt verdacht van het vervalsen van een paspoort.



De bron stelde dat die aanklacht inmiddels is ingetrokken. Toch zit de prinses nog in de beruchte al-Ha'ir-gevangenis, samen met een dochter. Ze kampt naar verluidt met tal van medische problemen, waaronder hartklachten en botontkalking.

Onlangs verscheen op sociale media al een noodkreet van de prinses. Zij richt nu in een brief die via internet is verspreid een smeekbede tot koning Salman en de machtige kroonprins, Mohammed bin Salman. Basmah schrijft dat ze ook de ramadan in de gevangenis zal moeten doorbrengen als zij haar niet vrijlaten.

Arabie saoudite : La princesse Basmah Bint Saud bin Abdulaziz Al Saud, une princesse saoudienne éminente a appelé le roi et le prince héritier du royaume à la libérer de prison au début du mois sacré du Ramadan.https://t.co/5kejDIaaCe pic.twitter.com/TcqHMg4OQ5 Rebecca Rambar(@ RebeccaRambar) link