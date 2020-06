Weer nieuwe corona-uitbraken in Italië met meer dan 100 besmettingen HLA

26 juni 2020

13u35

Bron: Belga 0 In Italië zijn er nieuwe coronahaarden vastgesteld met meer dan honderd mensen die besmet zijn met het coronavirus.

Er zijn 43 mensen besmet in Mondragone, ongeveer 50 kilometer ten noordwesten van Napels, en meer dan 60 bij een bezorgbedrijf in de noordelijke stad Bologna, zo heeft de openbare omroep RAI gemeld. In Mondragone verspreidde het virus zich onder Bulgaarse arbeidsmigranten. Het gebied werd afgesloten door de politie, maar enkele migranten binnen de zogenaamde 'rode zone' weigeren daar te blijven "omdat ze de kost moeten verdienen".



Volgens persbureau ANSA protesteerden Italiaanse inwoners van Mondragone donderdag tegen de migranten, maar de politie greep in en verspreidde ze. 's Nachts werd een busje van een migrant in brand gestoken.

De Bulgaren "wonen in gebouwen die illegaal worden bewoond en ze maken deel uit van de talloze arbeiders die zonder rechten op zuidelijke boerderijen werken", schreef antimaffia-auteur Roberto Saviano in de krant La Repubblica.

In Bologna liet Bartolini, een van de grootste thuisbestellingsfirma's van Italië, weten dat ze "nauw samenwerken" met de lokale gezondheidsautoriteiten om een uitbraak onder het personeel te beperken. "De kleine uitbraken die de afgelopen uren zijn gemeld, maken duidelijk dat de strijd niet gewonnen is en dat we de komende weken voorzichtig moeten blijven", zei minister van Volksgezondheid Roberto Speranza in een verklaring.

Italië was een van de landen die het zwaarst werden getroffen door het nieuwe coronavirus. Sinds eind februari zijn er in totaal bijna 240.000 besmettingen gemeld en bijna 35.000 Italianen zijn overleden door het virus.

