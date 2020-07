Weer nieuw record: meer dan 67.000 coronabesmettingen in VS IB

16 juli 2020

05u46

Bron: Belga 0 Het aantal bevestigde coronabesmettingen bereikte woensdag andermaal een triest hoogtepunt in de VS. Volgens de Johns Hopkins-universiteit kwamen er op 24 uur tijd meer dan 67.600 nieuwe gevallen bij.

De Verenigde Staten zien zich sinds eind juni geconfronteerd met een erg sterke heropleving van het virus, vooral dan in de zuidelijke en westelijke staten van het land. De voorbije tien dagen lag het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen tussen de 55.000 en de 65.000. Dat is ongeveer dubbel zoveel als in de maand april, toen het land grotendeels in lockdown was.

Sinds het begin van de epidemie werden in de Verenigde Staten al ruim 3,49 miljoen besmettingen vastgesteld. Er werden woensdag ook 795 nieuwe overlijdens geregistreerd, waarmee in totaal nu al meer dan 137.200 mensen aan Covid-19 bezweken.

Volgens de voorspellingen, die opnieuw naar boven werden bijgesteld, zal de dodentol als gevolg van het coronavirus in de VS oplopen naar 151.000 tegen 1 augustus en naar 157.000 op 8 augustus.