Weer nieuw coronageval in Nieuw-Zeeland jv

18 juni 2020

08u08

Bron: ANP 0 Nieuw-Zeeland heeft weer een nieuw geval van het coronavirus vastgesteld. Het gaat om een man die vanuit Pakistan via Australië naar Nieuw-Zeeland is gevlogen.

De man kwam op 13 juni aan in Nieuw-Zeeland en werd op 16 juni op het virus getest. Hij vertoonde vanaf 15 juni symptomen. De man en zijn reisgenoot zitten nog in de verplichte quarantaine en zijn na het ontwikkelen van symptomen naar een speciaal hotel verplaatst.

Directeur-generaal van het ministerie van Gezondheidszorg Ashley Bloomfield zei dat met alle mensen die op dezelfde vlucht zaten, contact is opgenomen. Ook droeg de man op al zijn vluchten een mondmasker.



"Dit is een geval aan onze grens en er gaan meer van dit soort gevallen komen. Er is nog altijd sprake van een pandemie en het aantal dagelijkse nieuwe gevallen wereldwijd is erg hoog", zei Bloomfield, in gesprek met Nieuw-Zeelandse media.

Eerder deze week werd het virus bij twee zussen vastgesteld die waren teruggekomen uit het Verenigd Koninkrijk. Bijna alle mensen die bij hen in het vliegtuig zaten zijn opgespoord, aldus Bloomfield.

