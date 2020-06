Weer nertsen besmet met coronavirus in twee Nederlandse bedrijven ADN

22 juni 2020

12u48

Bron: ANP 0 Opnieuw zijn in twee nertsenbedrijven in het Nederlandse Brabant nertsen besmet geraakt met het coronavirus. Om verdere verspreiding te voorkomen, worden alle nertsen op de bedrijven gedood, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Volgens het Eindhovens Dagblad zijn de nertsenfokkerijen gelegen in Gemert en het nabijgelegen De Mortel. De NVWA wil dat niet bevestigen. "We geven geen exacte locaties op, of om hoeveel nertsen het gaat", zegt een woordvoerster.

Honderdduizenden dieren vergast

Het virus kan overgaan van nertsen op mensen. Of dat bij de twee Brabantse bedrijven ook is gebeurd, is nog onbekend.



Met de nieuwe uitbraken is het totale aantal wegens corona geruimde nertsenbedrijven gestegen tot zeventien. De meeste geruimde nertsenfarms staan in Noord-Brabant. In de gemeenten Gemert-Bakel en Sint Anthonis werden vorige week ook al besmettingen ontdekt. Er zijn nu al honderdduizenden dieren in Nederland vergast.

Voor alle nertsenhouderijen in Nederland is een vervoersverbod en een bezoekverbod in de stallen van kracht. Ook gelden strenge hygiëneregels. Het fokken van pelsdieren is overigens vanaf 2024 verboden in het land. Minister Carola Schouten (Landbouw) werkt nog aan een regeling voor ondernemers die eerder willen stoppen met hun bedrijf.