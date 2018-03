Weer minstens 21 vluchtelingen in Middellandse Zee verdronken SVM

05 maart 2018

16u24

Bron: Belga 12 Bij een nieuwe schipbreuk op de Middellandse Zee zijn vermoedelijk meer dan 21 vluchtelingen verdronken. Volgens de reddingsorganisatie SOS Méditerranée hebben 72 opvarenden zich wel kunnen redden.

De migranten waren met twee boten in Libië richting Europa vertrokken: 51 in een houten boot, 130 anderen in een sloep. Overlevenden van de houten boot vertelden hoe sommige vluchtelingen in paniek waren geschoten, waardoor het overvolle vaartuig omsloeg en kelderde. Onder de doden is minstens één zwangere vrouw.

De sloep werd onderschept door de Libische kustwacht, ook al bevond het vaartuig zich al in internationale wateren. Van de opvarenden konden 42 mensen ontkomen. De overlevenden werden door een Cypriotisch vrachtschip meegenomen en zaterdag naar het reddingsschip Aquaris overgebracht.

Volgens SOS Méditerranée gedroeg de Libische kustwacht zich erg agressief tegenover de redders. Een patrouilleboot van de kustwacht was zelfs aan hoge vaart richting de Aquarius gevaren en weigerde op radio-oproepen te antwoorden.