Weer megalading cocaïne onderschept in Polen TT

09 juni 2020

17u16

Bron: ANP 0 De Poolse autoriteiten hebben ruim 30.000 kilo cocaïne onderschept. De harddrugs zaten verstopt in vaten met bevroren ananaspulp en hebben een geschatte straatwaarde van 3 miljard zloty of ruim 675 miljoen euro.

De drugs lagen opgeslagen in een magazijn in de noordelijke havenstad Gdynia. De politie meldt dat de verdovende middelen eerst per schip vanuit Ecuador naar het Duitse Hamburg zijn gebracht. Ze zouden daarna over de weg naar Polen zijn vervoerd.

Premier Mateusz Morawiecki zei op een persconferentie dat de lading opgedeeld had kunnen worden in een miljoen doses. "Dat had een flinke klap kunnen zijn voor de gezondheid van jonge mensen."

De Poolse politie zegt dat drie verdachten zijn opgepakt. Het gaat om mannen van 64 tot 71 jaar. De Poolse autoriteiten deden in december ook al een grote drugsvondst. Toen namen ze een lading cocaïne uit Colombia in beslag. Die had een geschatte waarde van 2 miljard zloty (450 miljoen euro).