Weer meer migranten aangekomen in Europa Redactie

14 juni 2020

08u45

Bron: Belga 0 Het aantal migranten dat geprobeerd heeft om de Europese Unie binnen te geraken, is in de maand mei sterk gestegen. Dat melden Duitse media op gezag van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex.

In mei waren er 4.300 illegale grensoversteken op de voornaamste Europese migratieroutes, bijna drie keer meer dan in april, aldus de websites van mediagroep Funke. Het aantal oversteken was in april gedaald tot een recordlaagte door de coronapandemie, en het aantal ligt ook lager in de eerste vijf maanden van het jaar dan in dezelfde periode vorig jaar. Tussen januari en mei waren er 31.600 illegale grensoversteken, 6 procent minder dan in 2019.

De route via Turkije en Griekenland naar Europa werd het vaakst gebruikt. Daar werden op vijf maanden tijd 12.700 oversteken geregistreerd, een daling met 28 procent. Nog eens 3.700 migranten staken de Middellandse Zee aan aan de westelijk kant over, van Marokko naar Spanje. Dat waren er meer dan de helft minder dan vorig jaar.

Via de westelijke Balkanroute kwamen dan weer meer migranten Europa binnen (6.900, +50 procent) en ook vanuit Libië en Tunesië naar Italië en Malta waren er 5.500 illegale grensoversteken, bijna drie keer meer dan in 2019.