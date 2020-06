Weer meer dan 100 sterfgevallen in Iran en bijna 2.500 nieuwe besmettingen: regering houdt rekening met nieuwe maatregelen ADN

15 juni 2020

14u28

Bron: Belga 1 De voorbije 24 uur zijn in Iran opnieuw 113 overlijdens gemeld als gevolg van het coronavirus. Omdat de cijfers weer in stijgende lijn gaan, denken de autoriteiten van het land in het Midden-Oosten aan nieuwe beperkende maatregelen.

Het afgelopen etmaal kwamen er ook 2.449 nieuwe besmettingen bij, wat het totaal op 189.876 brengt. Het totale aantal sterfgevallen bedraagt 8.950. Voor de tweede dag op rij lag de dagelijkse stijging boven de honderd.

Iran voerde in maart een strenge lockdown in om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maar versoepelde de maatregelen stapsgewijs vanaf april. Sinds begin mei gaan de coronacijfers weer naar omhoog.



Dat veroorzaakt bij de autoriteiten de nodige kopzorgen. Ali Rabii, woordvoerder van de regering, verzekerde wel dat de stijging niet automatisch wijst op een nieuwe piek, maar benadrukte nogmaals het belang van de social distancing - iets wat bijvoorbeeld pelgrims op heilige plaatsen niet altijd respecteren.

"Als we vaststellen dat we het virus niet meer kunnen controleren, zullen we zeker nieuwe strikte maatregelen opleggen", waarschuwde hij.

