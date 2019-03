Weer massaal protest in Algerije ondanks grote politiemacht bvb

05 maart 2019

17u27

Bron: Belga 0 In Algerije zijn weer duizenden mensen de straat opgetrokken tegen de nieuwe presidentiële kandidatuur van de bejaarde staatsleider Abdelaziz Bouteflika. Ooggetuigen en journalisten berichtten vandaag over demonstraties in het centrum van de hoofdstad Algiers. Daar trokken de demonstranten naar het centrale Audinplein. Een grote politiemacht versperde echter de straten om te verhinderen dat de manifestanten verder zouden gaan.

Ook in andere steden van het Noord-Afrikaanse land kwam het tot betogingen, zo rapporteerden activisten op de sociale media. De demonstraties worden vooral gedragen door studenten.

De voorbije dagen protesteerden duizenden mensen in vele Algerijnse steden tegen de nieuwe kandidatuur van Bouteflika. De 82-jarige politicus wil zich op 18 april voor een vijfde ambtstermijn laten herkiezen. Nadat hij in 2013 door een beroerte werd getroffen, is hij aan een rolstoel gekluisterd en heeft hij grote moeilijkheden met spreken. In het openbaar verschijnt hij slechts zelden. Ook voor de officiële aankondiging van zijn kandidatuur kwam hij niet opdagen. Volgens de media bevindt hij zich voor medisch onderzoek in Genève.



Bouteflika had zondag officieel zijn kandidatuur laten aankondigen met de belofte dat hij geen volledige ambtstermijn zou regeren en hervormingen zou doorvoeren. Critici beschuldigen de Algerijnse leiders van cliëntelisme en corruptie.

Het qua oppervlakte grootste land van Afrika is afhankelijk van de olie- en gasexport en gaat door de lage energieprijzen gebukt onder een economische crisis. De afgelopen jaren is de werkloosheid fors gestegen. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zit meer dan 25 procent van de jongere generatie zonder werk.