Weer lid van Britse Labourpartij dood na misbruikbeschuldiging

kv

03u29

Bron: ANP, The Telegraph

0

Thinkstock Er was een onderzoek naar de man ingesteld omdat hij pornografische foto's bewerkt zou hebben.

Een tweede lid van de Britse Labourpartij is plotseling overleden nadat hij was geschorst om vermeend seksueel wangedrag. De man was volgens Britse media werkzaam op het hoofdkantoor van de partij. Zijn dood komt twee weken na de zelfmoord van de ontslagen minister Carl Sargeant in Wales, die was beschuldigd van ongepast gedrag.