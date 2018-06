Weer journalist doodgeschoten in Mexico

lva

01 juli 2018

02u38

Bron: Belga

Kort voor de presidentsverkiezingen is in Mexico weer een journalist doodgeschoten. José Guadalupe Chan werd vrijdagavond in een bar in de stad Felipe Carillo Puerto omgebracht, zegt het openbaar ministerie van de staat Quintana Roo zaterdag.