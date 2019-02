Weer filmen omstanders massaal reanimatie in Nederland: “Hulp verlenen wordt onmogelijk gemaakt” Marlies van Leeuwen

06 februari 2019

11u50

Bron: AD.nl 0 Alweer zijn Nederlandse hulpverleners gehinderd door filmende omstanders tijdens een reanimatie. Dat gebeurde de voorbije maanden al meermaals. Agenten vinden het onbegrijpelijk. Het Rode Kruis, dat al langer aandacht vraagt voor het probleem, overweegt een meer confronterende campagne.

Een 77-jarige man moest gisterenmiddag rond half zes worden gereanimeerd in een tram in Amsterdam. Volgens de politie ontstond er paniek. Hoewel hulpdiensten snel ter plaatse waren, werd het levensreddende werk ze bijna onmogelijk gemaakt doordat mensen helemaal opgingen in hun foto- en filmactiviteiten, zo schrijft de politie op Facebook. Agenten zijn verbaasd over hoeveel mensen er stonden te fotograferen en te filmen tijdens hun werk.

Bizar genoeg stopten mensen niet op verzoek van de agenten. “Zelfs nadat wij mensen fysiek aan de kant hadden geduwd, nam snel iemand anders de vrijgekomen plek in”, schrijft de politie. Het slachtoffer is uiteindelijk met een hartslag afgevoerd naar het ziekenhuis. De hulpverleners hopen dat de omstanders zichzelf nog eens achter hun oren krabben en zich indenken hoe het is als een naaste van hen op die manier wordt gefilmd, schrijft de politie. “En besef dat hulpverleners hierdoor het werk bijna onmogelijk wordt gemaakt.’’

Geen kentering

Het is bij lange na niet de eerste keer dat omstanders van een reanimatie of ongeval hun gsm erbij pakken om de boel te filmen, tot grote ergernis van de hulpverleners. Maar een publiekscampagne van het Nederlandse Rode Kruis ten spijt, een kentering in de ‘trend’ lijkt er nog niet. “Dit soort voorvallen laten zien dat het erg belangrijk is hier blijvend aandacht aan te besteden”, zegt woordvoerder Iris van Deinse.

Harder?

Wellicht dat er later dit jaar een filmpje wordt gemaakt naar Duits voorbeeld, waarin het gedrag van een stel filmende jongeren pijnlijk wordt afgestraft als blijkt dat ze de camera hebben gericht op de hulpverlening van de moeder van één van hen. Een meer confronterende aanpak dan de vrij milde toon die in de Rode Kruis-campagne nu wordt aangeslagen. “We zeggen nu: het is geen filmmoment, help liever mee. De Duitse methode zien we als een optie als blijkt dat de huidige campagne te weinig effect heeft", zegt Van Deinse.