Weer explosies gehoord bij VN-basis in Mali

22 april 2018

18u44

Bron: Reuters 4 In de Malinese stad Timboektoe zijn luide explosies gehoord bij een VN-basis waar vorige week een blauwhelm werd gedood en meerdere mensen gewond raakten na een aanval door moslimextremisten.

Volgens een bron bij de Verenigde Naties is de basis beschoten met mortiervuur. Getuigen in de stad telden zeker drie explosies. Er zijn nog geen berichten over mogelijke slachtoffers.

Vorige week vuurden aanvallers tientallen mortiergranaten af op de basis en lieten twee auto's met explosieven ontploffen. Ze konden tot dichtbij naderen omdat ze zich vermomd hadden als VN-soldaten.

Sinds 2013 zijn al 162 soldaten in Mali omgekomen. Daarmee is het de dodelijkste vredesoperatie ooit. Eind februari kwamen nog vier blauwhelmen uit Bangladesh om het leven, toen bij hun voertuig een bom ontplofte.