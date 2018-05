Weer een voet aangespoeld op strand in Canada lva

10 mei 2018

01u10

Bron: The Guardian 0 Voor de veertiende keer sinds 2007 is er aan de Canadese westkust een ontbindende voet in een sportschoen aangespoeld. De bevolking en de politie staan nog steeds voor een volslagen mysterie.

De lugubere vondst werd dit keer gedaan op het Gabriola-eiland niet ver van de stad Vancouver door een man die vlak na de middag een strandwandeling maakte. Tussen drijvende boomstammen was een loopschoen blijven steken met daarin een ontbindende voet.

Het is de zoveelste macabere ontdekking in de Canadese provincie Brits Columbia die de geruchtenmolen verder doet draaien. Volgens sommigen zijn de veertien voeten gelinkt aan natuurrampen zoals de tsunami in 2004 of zijn ze afkomstig van slachtoffers van vliegtuigcrashes of bootongevallen. Anderen speculeren dan weer dat het het werk is van een seriemoordenaar of georganiseerde misdaad.

De lijkschouwer heeft echter uitgesloten dat het gaat om moord. Bij geen enkele van de voeten konden er tekenen van trauma of kwaad opzet worden vastgesteld. De slachtoffers moeten ofwel een natuurlijke dood zijn gestorven ofwel zelfmoord hebben gepleegd. Eerder meldde persbureau AP al dat de voeten niet zijn afgehakt, maar dat ze vanzelf loskomen bij een verdronken lichaam.

De voorlaatste voet werd gevonden in december vorig jaar. Het bleek om de voet te gaan van een 79-jarige man uit de staat Washington die als vermist werd opgegeven en later dood werd teruggevonden. Het onderzoek loopt nog.

Flauwe grappenmakers hebben in dit bizar verhaal inspiratie gevonden: ondertussen werden ook al meerdere malen sportschoenen aangetroffen met daarin de overblijfselen van dieren. Zo werden er al honden- en kippenpoten gevonden.