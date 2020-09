Weer een nieuw dagrecord besmettingen in Nederland ADN

17 september 2020

17u29

Bron: Belga, ANP 0 Voor de derde dag op rij heeft Nederland een recordaantal meldingen van coronabesmettingen. Tussen woensdag- en donderdagochtend zijn bij onze noorderburen 1.756 bevestigde besmettingen gerapporteerd. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de uitbraak in februari.

Het oude record heeft slechts één dag standgehouden. Woensdag meldde het coronadashboard van de Nederlandse overheid 1.546 nieuwe besmettingen, en dat was een aanscherping van het eerste record van dinsdag, toen 1.387 gevallen binnenkwamen.

Volgende week 100.000ste besmetting?

In de afgelopen dagen zijn er in Nederland bijna 9.600 nieuwe bevestigde besmettingen bijgekomen. De kaap van in totaal 90.000 infecties nadert. Met het huidige tempo zou Nederland volgende week de 100.000ste besmetting kunnen optekenen.



Het aantal coronapatiënten dat in een Nederlands ziekenhuis ligt, is opgelopen tot 261. Dat is het hoogste aantal sinds eind juni en zowat een verdubbeling op twee weken tijd. Begin september behandelden de ziekenhuizen 122 mensen vanwege besmetting.

Denkpistes

Een beperking van de openingstijden van de horeca, getrapte opening en sluiting, of een maximaal aantal bezoekers; het zijn enkele van de maatregelen waaraan nu wordt gedacht om de oplopende coronabesmettingscijfers in bepaalde regio’s weer de kop in te drukken. Dat melden ingewijden.

Het Nederlandse kabinet overlegt later op de dag nog digitaal met de voorzitters van de zes veiligheidsregio’s waar de afgelopen tijd veel nieuwe besmettingen zijn bijgekomen: Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden. De afgelopen dagen werd ook al veel gesproken over het alsmaar stijgende aantal besmettingen. Vooral onder jongeren grijpt het virus in Nederland flink om zich heen.

Er wordt onder meer dus gekeken naar minder ruime openingstijden en hoe te voorkomen dat plekken allemaal tegelijk dichtgaan. Dan zouden er te veel mensen tegelijk op straat zijn. Ook wordt nagedacht over een terugkeer van een maximum aan het aantal bezoekers, zoals enkele maanden geleden nog gold in de horeca in Nederland.

Een maatregel hoeft niet per se voor een hele veiligheidsregio te gelden. Er kan bijvoorbeeld ook per gemeente worden gekeken wat nodig is.

Op zoek naar ‘passende’ maatregelen

Minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge zegt dat hij “veel gezamenlijkheid” bespeurt bij de regio’s, ook “in de zoektocht naar welke maatregelen nu het meest passend zijn”. “Je kunt uiteraard allerlei maatregelen bedenken, maar je moet wel maatregelen hebben die òp de brand blussen en niet precies ernaast”, benadrukt hij. “Dan heb je de kans dat je de samenleving of de economie onnodig raakt. En wat we vooral moeten raken is dat virus.”

Regio’s kunnen eventueel worden gedwongen om bepaalde stappen te zetten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “Dat is mogelijk, maar ik vind het veel beter om samen op te trekken en met elkaar te kijken welke maatregelen moeten worden getroffen”, aldus De Jonge.

Code rood

België zet de provincies Noord- en Zuid-Holland vanaf vrijdagmiddag op code rood. Wie na een verblijf van minstens twee dagen vanuit deze provincies naar ons land reist, moet een test ondergaan en in quarantaine. Dat geldt dus ook voor reizigers uit Amsterdam, Rotterdam of Den Haag. Daarnaast kleuren de provincies Groningen, Noord-Brabant, Utrecht, Limburg, Gelderland en Flevoland oranje, wat betekent dat een coronatest en quarantaine na terugkeer aangeraden wordt.

