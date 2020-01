Weer een Nederlander zwaargewond bij slee-ongeluk in Oostenrijk Caspar Naber

05 januari 2020

12u38

Bron: AD.nl 0 Bij een slee-ongeluk in het Oostenrijkse Sölden is gisterenmiddag een 25-jarige Nederlander ernstig gewond geraakt. Hij bevond zich op een natuurrodelbaan maar belandde door nog onbekende oorzaak buiten de baan en stortte vier meter naar beneden. Het is al het tweede rodelongeluk met een Nederlands slachtoffer in enkele dagen tijd in het Alpenland.

Het ongeluk van gisteren vond rond 15.55 uur plaats op de rodelbaan in Sölden in de deelstaat Tirol. De Nederlander was volgens Oostenrijkse media als laatste van een groep onderweg naar beneden. Op een recht stuk raakte hij plotseling van de baan.

De jongeman vloog een steil stuk af en kwam vier meter lager tot stilstand. Door de klap vloog de twintiger met zijn hoofd tegen een boom en sloeg hij met zijn rug tegen een steen. Het bergreddingsteam verleende ter plekke eerste hulp. Na stabilisatie van het slachtoffer werd hij met een reddingshelikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Zams. Volgens de behandelende arts liep de Nederlander mogelijk intern letsel op.

Vorarlberg

Donderdagmiddag raakte in de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg ook een Nederlander zwaargewond tijdens het rodelen. De 64-jarige man vloog door nog onbekende oorzaak uit de bocht op een steil stuk van natuurrodelbaan Landauer Hütte bij Tschagguns. Hij stortte 25 meter naar beneden en kwam tot stilstand tegen een boom.

Volgens de baanbeheerder Thomas Beck moet de man de stopborden gemist hebben waarop staat dat je moet afstappen en was er voor hem geen houden meer aan. “Hij kwam terecht op een weg met ijs erop, kon daardoor niet meer remmen en vloog uit de bocht zo de helling af’’, verklaarde Beck tegenover het AD. Volgens hem ligt onachtzaamheid meestal aan de basis van de rodelongelukken.