Weer een maatregel van Obama teruggedraaid: grizzlyberen afknallen mag weer in de VS Ben van Raaij

23 mei 2018

14u25

Bron: de Volkskrant 0 En weer helpt Donald Trump een maatregel van Obama om zeep. Hij versoepelt de jachtregels in Alaska. Beren mogen worden gelokt met hondenvoer en honing, om ze daarna van dichtbij neer te knallen.

Ryan Zinke heeft een opgezette beer in zijn bureau in Washington, en koppen van een bizon en een eland. De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken is dus de juiste man om namens president Trump de regels voor de jacht op federaal land te herzien, nu in Alaska.

