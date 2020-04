Weer corona-uitbraak op Amerikaans marineschip kv

24 april 2020

20u51

Bron: Belga 0 Het coronavirus heeft opnieuw de kop opgestoken op een Amerikaans marineschip. De marine zegt dat achttien besmettingen zijn vastgesteld op een torpedobootjager in het Caribische gebied.

De uitbraak kwam aan het licht toen een opvarende verdachte ziekteverschijnselen begon te vertonen. Een medisch team ontdekte vervolgens dat nog zeventien bemanningsleden het virus hadden.

"Het testen gaat door. We verwachten meer gevallen", laat de marine weten. Aan boord van de USS Kidd, die bezig is met een missie tegen drugscriminaliteit, bevinden zich normaliter ongeveer driehonderd bemanningsleden.



Het is niet de eerste keer dat het virus om zich heen grijpt op marineschepen. Eerder raakten al zo'n 840 opvarenden besmet op het vliegdekschip Theodore Roosevelt. Tijdens een uitbraak op het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle liep bijna de helft van de 2300 opvarenden het virus op.