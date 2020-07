Weer bosbranden in centrale regio in Portugal KVE

26 juli 2020

17u06

Bron: ANP 0 Meer dan zevenhonderd brandweerlieden bestrijden in centraal Portugal bosbranden die door hevige wind worden aangewakkerd. Zaterdagavond is een brandweerman om het leven gekomen tijdens het het bluswerk, zes anderen raakten gewond. De Portugese premier Antonio Costa betoonde zich solidair met de brandbestrijders en prees hun inzet en moed.

Vooralsnog zijn er in de regio circa 165 kilometer ten noordoosten van Lissabon geen panden verwoest. De autoriteiten hebben zondag ook laten weten dat mensen die waren geëvacueerd wegens de brand weer naar huis zijn. In juni 2017 kwamen bij grote bosbranden in de regio 66 mensen om het leven en raakten 250 gewond.



Het binnenland van Portugal wordt 's zomers vaak door bosbranden getroffen. Behalve de droogte en de wind speelt ook de krimp van regio's een rol. Door de uittocht van bewoners wordt er veel minder dan vroeger gesnoeid en vatten bijvoorbeeld de droge struiken makkelijk vlam.