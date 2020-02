Wéér aanval met bombrief: explosie in ING-kantoor in Amsterdam Sebastiaan Quekel

13 februari 2020

13u08

Bron: AD.nl 0 Bij het hoofdkantoor van de Nederlandse bank ING aan de Bijlmerdreef in Amsterdam is vanmiddag een bombrief ontploft. Eén persoon heeft rook ingeademd en wordt gecontroleerd door ambulancepersoneel.

Er is zojuist een bombrief ontbrand bij een bedrijfspand aan de Bijlmerdreef. Er heeft één persoon rook ingeademd, uit voorzorg is een ambulance ter plaatse. De politie stelt een onderzoek. Verdere informatie volgt. Politie Amsterdam eo(@ Politie_Adam) link

Uit voorzorg is ook de brandweer opgeroepen. Volgens een woordvoerster van ING gaat het om een kleine ontploffing en er is verder niemand gewond geraakt. Het gebouw hoeft niet ontruimd te worden. De ING-woordvoerster kon niet zeggen hoe laat de brief vanochtend was gearriveerd.

Bitcoins

Eerder vandaag werd een bombrief aangetroffen bij bedrijf Unisys Payment Services & Solutions in Leusden, in de provincie Utrecht. De Explosieven Opruimingsdienst van de Nederlandse politie wist die vroegtijdig onschadelijk te maken. Gisteren ontploften wél twee brieven met explosieven, in een postsorteercentrum van ABN AMRO in Amsterdam en bij een postsorteerbedrijf in Kerkrade. Maar ook daar vielen gelukkig geen gewonden.

De nieuwe bombrieven volgen na meerdere exemplaren in januari, die op diverse locaties in Nederland werden aangetroffen. De politie houdt er rekening mee dat het gaat om dezelfde verzender. Gisteren werd duidelijk dat de vermeende afzender een bedrag in bitcoins eist. Blijft een betaling uit, dan dreigt de afperser om meer bombrieven te sturen.

Bpost extra alert

Hoewel er vooralsnog geen signalen zijn dat de anonieme bombrievenzender van plan is om ook in België brieven rond te sturen, letten ze bij bpost extra goed op. “We zijn sinds januari bijzonder alert, uit voorzorg”, verzekert woordvoerster Barbara Van Speybrouck.

Zorgelijk

De Nederlandse minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) noemt de grote hoeveelheid aan bombrieven ‘zorgelijk’. “Voor zover we nu kunnen overzien zijn er geen slachtoffers, geen gewonden. Dus dat is fijn,” zegt Dekker. “Voor de rest moet de politie onderzoek doen.”

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid houdt de situatie rond de explosies in de gaten. De NCTV heeft een coördinerende rol, stelt Dekker. De Nederlandse politie pakte de zaak groot op, maar een verdachte kwam tot nu toe niet in beeld. De bombrievenmaker leek zich gedeisd te houden.

Jumbo-afperser

De zaak doet steeds meer denken aan die van afperser Alex O., de man die de Nederlandse supermarktketen Jumbo afperste, en binnen één maand tijd drie bommen stuurde en één bombrief. Ondertussen bleef O. in versleutelde e-mails 2.000 bitcoins eisen. Daar ging hij mee door tot hij uiteindelijk kon worden gepakt.