Weer 969 doden erbij in Italië. Hoofd gezondheidsinstituut: “Besmettingspiek nog niet bereikt”

27 maart 2020

15u38

Bron: ANP, Belga 0 De coronavirusbesmettingen in Italië hebben hun hoogtepunt nog niet bereikt. Dat zei het hoofd van het nationale gezondheidsinstituut van het land vandaag. Gisteren testten meer dan 6.150 mensen positief op het coronavirus. Nog eens 969 mensen bezweken de voorbije 24 uur aan het virus.

"We hebben de piek niet bereikt en zijn er nog niet doorheen", meldde chef Silvio Brusaferro van het gezondheidsinstituut op een persconferentie.

Brusaferro zei echter dat er "tekenen van een vertraging" waren in het aantal mensen dat besmet raakte, wat suggereert dat de piek misschien niet ver weg is. Nieuwe gevallen zullen daarna een zichtbaar neerwaartse trend vertonen.

"Wanneer de daling begint, hangt af van ons gedrag", aldus Brusaferro, verwijzend naar hoe strikt Italianen de bewegingsbeperkingen die de overheid heeft opgelegd, zullen blijven respecteren.

Omdat de corona-uitbraak nog steeds niet onder controle is, blijven de scholen in het land ook na 3 april gesloten. Dat was vooralsnog de datum voor een eventuele heropening. De scholen gaan pas weer open als het volkomen zeker is dat het veilig is, aldus de autoriteiten. Alle onderwijsinstellingen gingen begin maart dicht.

Politici in Noord-Italië uiten steeds openlijker hun twijfels over het sterftecijfer door het nieuwe coronavirus. Ze vermoeden dat de officiële cijfers een sterke onderschatting zijn.

