Weense politie vindt moeder en twee tienerdochters dood in flat. Ze blijken verhongerd te zijn

23 mei 2019

15u57

Bron: APA 4 Buitenland De Oostenrijkse politie breekt zich het hoofd over het mysterieuze overlijden van een moeder (45) en haar tweelingdochters (18) in Wenen. De lichamen van de drie vrouwen werden dinsdag gevonden in het appartement waar ze woonden in het district Floridsdorf. Forensisch onderzoek toonde aan dat ze eind maart of begin april al overleden waren. En dat ze stierven door verhongering.

De moeder en haar dochters leefden teruggetrokken in een sociaal appartementsgebouw, waar honderden mensen wonen. “Ze hadden weinig sociaal contact, zelfs niet met de buren”, vertelt politiewoordvoerder Patrick Maierhofer aan het Oostenrijkse persagentschap APA. “Bij de andere bewoners zijn we dan ook niet veel te weten gekomen over hen. Ze waren erg op zichzelf.”

Nergens eten

Een geweldsdelict sloten de speurders al snel uit. Er werd geen bewijs gevonden van een inbraak en de lichamen vertoonden geen externe sporen van geweld. Niets wijst er ook op dat de vrouwen opgesloten geweest zouden zijn in de flat. Opmerkelijk: de politie vond nergens eten.





“Er is intussen een autopsie uitgevoerd en die bracht aan het licht dat de vrouwen alle drie verhongerden. Er zijn geen tekenen dat ze vergiftigd werden”, aldus Maierhofer. “Het onderzoek wordt de komende weken nog verdergezet.”





Over een mogelijk motief achter de overlijdens tast de politie evenzeer in het duister. Er werden geen afscheidsbrieven gevonden. Er wordt nu gedacht in de richting van een psychische aandoening van de moeder. Ze zou de afgelopen jaren verscheidene keren naar een vrouwenopvangcentrum gevlucht zijn en daar werd vastgesteld dat ze financiële problemen had en depressief was. Maar hoe dat in verband staat met de schijnbaar vrijwillige hongerdood van haar dochters is ook een raadsel. (lees hieronder verder)

Starben die drei Frauen aus Wien-Floridsdorf den Hungertod?https://t.co/q9en38ssq8 pic.twitter.com/e4WiZCyqLZ Kronen Zeitung(@ krone_at) link

Meer vragen dan antwoorden, dus. “Het is niet altijd mogelijk om alles te verklaren na een overlijden”, aldus nog de politie. “Het lijkt er in elk geval op dat het vrijwillig gebeurd is.”

De Wiener Kinder- und Jugendhilfe – de plaatselijke kinderbescherming – kende de tweeling en volgens de dienst was die rustig en verlegen. Toen ze in de herfst van 2016 niet meer schoolplichtig waren, bleven de meisjes thuis. In december stuurde het jeugdwelzijnsbureau wel nog mensen langs, maar dat oordeelde in maart 2017 dat er geen verdere stappen ondernomen moesten worden.

Ontwikkelingsachterstand

Volgens Andrea Friemel was er wel een ontwikkelingsachterstand bij de meisjes – “hoe ouder kinderen worden, hoe duidelijker dat wordt” – maar niets wees op een ernstige beperking van fysieke of mentale aard. “Anders zouden we zeker ingegrepen hebben. De tweelingzusjes zouden niet weerloos geweest mogen zijn toen ze stierven”, klinkt het nog.