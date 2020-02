Week van relatieve kalmte doet hoop op vrede in Afghanistan toenemen YV

28 februari 2020

15u58

Bron: Belga 1 In Afghanistan is het al enkele dagen opvallend rustig en er werden ook geen grootschalige aanvallen meer uitgevoerd in het land. Dat doet de hoop toenemen dat de vrede in het land nabij is en op verschillende plaatsen in het land zijn er zelfs festiviteiten aan de gang.

Het verminderen van het geweld in Afghanistan gedurende een week wordt beschouwd als een test voor de taliban rond de controle die ze hebben over hun manschappen en rond hun engagement om de vrede te bewaren, in de aanloop naar de ondertekening van een akkoord tussen de taliban en de Amerikaanse regering morgen in Doha.

Ook de Verenigde Staten hebben de afgelopen zes dagen gezien dat het geweld in Afghanistan fors is verminderd. Dat zei de Amerikaanse minister Mike Pompeo ,Buitenlandse Zaken, die Iran waarschuwde het vredesproces niet te dwarsbomen.

Hoewel een aantal incidenten is gemeld, leek het gedeeltelijke bestand deze week grotendeels stand te houden. Pompeo bevestigde dat bij een comité in het Amerikaanse Congres. “We hebben deze laatste zes dagen een aanzienlijke afname van het geweld gezien.”

Pompeo zei ook dat scherp wordt gekeken naar de rol van aartsrivaal Iran, dat grenst aan Afghanistan. “We houden goed in de gaten of de Islamitische Republiek Iran met maatregelen komt die onze vredes- en verzoeningspogingen in Afghanistan ondermijnen.”

Minder aanvallen en doden

Op een week tijd zijn volgens informatie van het Duitse persagentschap dpa in totaal 15 mensen gedood en 40 anderen gewond geraakt bij aanvallen in 12 provincies in het land. Drie mensen werden ontvoerd. Het gaat slechts om kleinere aanvallen en het aantal slachtoffers ligt opvallend lager dan voor de gedeeltelijke wapenstilstand.

Zo werden in de noordelijke provincie Balkh, waar in bepaalde periodes elke dag aanvallen plaatsvonden, slechts twee incidenten geregistreerd op een week tijd. In Nangarhar, in het oosten, waren er geen aanvallen deze week, terwijl er in de staat regelmatig aanvallen op de veiligheidsdiensten worden gepleegd.

In de zuidelijke provincie Helmand vierden inwoners en activisten de teruggekeerde rust met traditionele dansen, terwijl leden van de taliban in het noorden worstel- en Buzkashiwedstrijden hielden. Buzkashi is een Afghaanse paardensport.

Het nog te ondertekenen akkoord moet een progressieve terugtrekking van de Amerikaanse troepen mogelijk maken, net als vredesonderhandelingen tussen de verschillende partijen in Afghanistan.

De VS strijden in Afghanistan al bijna twintig jaar tegen de Taliban. De strijd begon na de aanslagen van 11 september 2001. De Amerikanen wisten het regime van de Taliban ten val te brengen, maar de radicale moslims begonnen daarna een guerrillastrijd om de macht te heroveren.