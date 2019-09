Week lang gratis openbaar vervoer in Luxemburg jv

16 september 2019

17u45

Bron: dpa 0 Vanaf vandaag tot en met zondag zijn het bus-, trein- en tramverkeer in Luxemburg volledig gratis. Dat heeft het ministerie van Verkeer bekendgemaakt. Het gaat om een voorsmaakje naar aanleiding van de Europese Week van de Mobiliteit. Vanaf 1 maart 2020 wordt het openbaar vervoer in het groothertogdom namelijk permanent kosteloos voor alle gebruikers.

Volgens het Luxemburgse verkeersministerie is gratis openbaar vervoer "de kers op de taart van een uitgebreide multimodale verkeersstrategie".

Het groothertogdom investeert momenteel massaal in mobiliteit: tussen 2018 en 2027 pompt het onder andere 3,9 miljard euro in spoorinfrastructuur en treinen. Daarbij komt ook de uitbreiding van het aantal stations in Luxemburg en een reorganisatie van het busvervoer. "Omdat overstappen enkel mogelijk is als we de mensen alternatieven aanbieden die op tijd rijden en functioneren", zegt een woordvoerster.

Luxemburg heeft te maken met een almaar groeiende instroom aan forensen. Op werkdagen pendelen nu al meer dan 200.000 mensen uit België, Duitsland en Frankrijk naar het groothertogdom. In de strijd tegen files lanceerde de overheid donderdag nog een nieuwe app, die gebruikers de snelste weg naar een bepaalde bestemming toont en daarbij rekening houdt met alle vervoermiddelen - te voet, fiets, bus, tram, trein of auto.