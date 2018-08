Weegschaalklager weer welkom bij zijn Albert Heijn Jesse Reith

07 augustus 2018

16u47

Bron: AD.nl 0 Fer Pusters is weer welkom bij 'zijn' Albert Heijn aan het Beatrixplein in het Nederlandse Zetten. De man kreeg op 10 maart een winkelverbod van een jaar nadat hij 26 keer in discussie ging over de weegschalen aan de kassa. Zijn verhaal kwam onlangs in het nieuws. De supermarkt zou na al die media-aandacht tot 'voortschrijdend inzicht' zijn gekomen.

De Nederlander kloeg dat weegschalen soms verkeerd leken afgesteld en dat kost klanten geld, vindt hij. Na eindeloze discussies kreeg hij een winkelverbod. Vandaag werd dat verbod opgeheven omdat het geen doel meer zou dienen, aldus Albert Heijn. Pusters hoeft ook niet te beloven dat hij niet meer klaagt. 'Naar aanleiding van uw klachten over de weegschaal zijn de emoties aan beide kanten wellicht wat hoog opgelopen', erkent de winkel in een brief.

Controles

Albert Heijn stelt nu, na controles, dat de weegschalen in orde zijn. Alle kassières krijgen de opdracht regelmatig te controleren of een onbelaste weegschaal op nul staat en kunnen de weegschaal ook zelfstandig op nul zetten. Fer Pusters blijft sceptisch, maar is blij met het opgeheven winkelverbod.



"We zijn blij dat deze kwestie achter de rug is”, aldus een woordvoerder van de landelijke Albert Heijn. "We willen dat klanten met plezier bij ons boodschappen doen. Uiteraard staat het hen vrij hun ervaringen te delen.”