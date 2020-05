Weduwnaar vraagt Twitter om leugenachtige tweet van Trump over zijn vrouw te verwijderen, maar krijgt njet kv

26 mei 2020

20u09

Bron: NY Times 2 Eerder deze maand suggereerde de Amerikaanse president Donald Trump nog maar eens via Twitter dat Joe Scarborough, de presentator van het programma ‘Morning Joe’ op MSNBC, betrokken zou zijn bij de dood van een stagiaire die in 2001 voor hem werkte toen hij zelf Republikeins volksvertegenwoordiger was. Uit de autopsie bleek echter dat een hartprobleem aan de basis van het overlijden lag. De echtgenoot van de overleden stagiaire heeft Twitter nu gevraagd om Trumps tweet te verwijderen, maar de netwerksite gaat daar niet op in.

Een autopsie wees uit dat stagiaire Lori Klausutis een verborgen hartaandoening had die hartritmestoornissen veroorzaakte. De wetsdokter kwam tot de conclusie dat ze daardoor het bewustzijn had verloren, gevallen was en met haar hoofd tegen een bureau was terechtgekomen. De officiële doodsoorzaak was een bloedklonter. Van kwaad opzet was geen enkel bewijs, klonk het.

Maar toch doet een samenzweringstheorie, die Scarborough verantwoordelijk stelt voor haar dood, al langer de ronde en Trump maakt daar handig gebruik van om Scarborough een hak te zetten: hij heeft het immers niet begrepen op de presentator en diens vrouw Mika Brzezinski, die in hun ochtendshow altijd erg kritisch zijn voor de president.



“Wanneer wordt er een nieuw onderzoek geopend naar de onopgeloste zaak rond Psycho Joe Scarborough in Florida? Is hij weggekomen met moord? Sommigen denken van wel. Waarom is hij zo stilletjes en zo snel uit het Congres verdwenen? Is het niet duidelijk? Wat gebeurt er nu? Hij is totaal krankzinnig”, tweette Trump op 12 mei. De voorbije weken drong hij er bij de autoriteiten van Florida op aan om het overlijden van Klausutis opnieuw te onderzoeken, omdat Scarborough “wegkomt met moord”. Al sinds 2017 probeert de Amerikaanse president via Twitter de samenzweringstheorie te promoten.

Ik vraag u om in te grijpen omdat de president van de Verenigde Staten iets genomen heeft dat niet van hem is - de herinnering aan mijn overleden vrouw - en die misbruikt voor vermeend politiek gewin. Mijn vrouw verdient beter Timothy Klausutis

“Schending gebruiksvoorwaarden”

In een brief aan Twitter-CEO Jack Dorsey, die werd gepubliceerd door de New York Times, vraagt de weduwnaar van Lori Klausutis dat Twitter de beruchte tweet offline haalt. Volgens Timothy Klausutis heeft Trump immers de gebruiksvoorwaarden van Twitter geschonden door te suggereren dat Scarborough zijn vrouw vermoord heeft. “Een gewone gebruiker zoals ik zou voor een dergelijke tweet verbannen worden van het platform”, schreef Klausutis. “Maar ik vraag enkel dat deze tweets verwijderd worden.”

“Ik vraag u om in te grijpen omdat de president van de Verenigde Staten iets genomen heeft dat niet van hem is - de herinnering aan mijn overleden vrouw - en die misbruikt voor vermeend politiek gewin”, aldus Klausutis in zijn brief. “Mijn vrouw verdient beter.”

Twitter houdt de boot af

Volgens Twitter gaan Trumps tweets echter niet in tegen de gebruiksvoorwaarden van het bedrijf, zelfs al stellen die dat gebruikers “iemand niet doelgericht mogen lastigvallen of anderen aanzetten om dat te doen”.

De socialenetwerksite is meestal niet snel geneigd om tweets van wereldleiders te verwijderen, zelfs als ze verkeerde informatie verspreiden. Volgens Twitter zijn die tweets immers nieuwswaardig. Er zijn echter uitzonderingen. Zo werden in maart tweets verwijderd van de Venezolaanse president Nicolás Maduro en zijn Braziliaanse collega Jair Bolsonaro, omdat ze behandelingen voor Covid-19 promootten waarvan niet bewezen is dat ze werken. Trumps tweets over het omstreden hydroxychloroquine mogen wel blijven staan, omdat ze volgens Twitter geen duidelijke oproep tot actie vormen die mogelijk schadelijk zou zijn voor de volksgezondheid.

“We betreuren het leed dat deze opmerkingen veroorzaken aan de familie en de aandacht die ze trekken”, zegt Twitter-woordvoerder Nick Pacilio in een reactie op Klausutis’ brief. “We werken aan een uitbreiding van onze bestaande producteigenschappen en beleidsregels, zodat we dergelijke zaken in de toekomst efficiënter kunnen aanpakken en we hopen die veranderingen snel door te voeren.” Pacilio verduidelijkte niet wat die veranderingen precies zouden inhouden.

Als haar echtgenoot heb ik het gevoel dat het een van mijn huwelijkse verplichtingen is om haar herinnering te beschermen Timothy Klausutis

In zijn brief noemt Klausutis de samenzweringstheorie, die bijna 20 jaar na het overlijden van zijn vrouw nog steeds de ronde doet, erg pijnlijk. “Als haar echtgenoot heb ik het gevoel dat het een van mijn huwelijkse verplichtingen is om haar herinnering te beschermen, zoals ik haar ook in het leven zou beschermd hebben”, stelt de weduwnaar. “Sinds de dag dat ze overleden is, is er een constante toestroom aan leugens, halve waarheden, insinuaties en samenzweringstheorieën. Ik besef dat het als een overdrijving kan klinken, maar het is helaas de verifieerbare waarheid. Als gevolg hiervan heb ik het moeilijk om verder te gaan met mijn leven.”