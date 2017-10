Weduwnaar (93) dineert dagelijks in restaurant met portret van echtgenote Tom Tates

09u35 0 Screenshot Youtube Een 93-jarige weduwnaar uit de Amerikaanse plaats Glennville eet vier jaar na het overlijden van zijn echtgenote dagelijks in een restaurant met op tafel een levensgroot portret van zijn vrouw. Volgens de man kan hij, na een huwelijk van 63 jaar, zijn levenspartner nog steeds niet missen. "Onze liefde gaat gewoon door."

Clarence Purvis, de weduwnaar in kwestie, is in zijn woonplaats in de staat Georgia een bekende verschijning, omdat hij altijd foto's van zijn eind 2013 overleden vrouw Carolyn met zich meedraagt. Een lokale zender filmde de hoogbejaarde man onlangs, maar sinds gisteren gaan de hartverwarmende beelden de hele wereld over.

De man dineert bijna dagelijks in zijn favoriete restaurant aan een speciaal voor hem gereserveerd tafeltje. Het eerste wat Purvis na binnenkomen doet is een portret van Carolyn neerzetten. Vervolgens praat hij zacht tegen de foto over wat hij die dag meemaakte en of het eten hem smaakt. En hij kust, terwijl andere gasten met tranen in de ogen toekijken, teder het glas van het lijstje.



Screenshot Youtube Weduwnaar Clarence Purvis eet zijn maaltijd in het restaurant. Foto's van een jonge en een oude Carolyn houden hem gezelschap.

Volgens Joyce James, de eigenaresse van het etablissement, communiceert de wat introverte Purvis niet alleen met zijn overleden vrouw maar ook met andere aanwezigen. "We hebben hem geadviseerd een nieuwe vriendin te zoeken, maar dat is wat hem betreft niet aan de orde. Hij is zielsgelukkig met hoe het nu gaat." De man zelf heeft, zo vertelde hij aan Amerikaanse media, totaal geen behoefte aan een vervangster van zijn onmisbare Carolyn. "Van haar had het best gemogen. Toen we samen waren, deden we alles samen en nu nog steeds. Ik neem haar overval mee naartoe. Dat is voor mij dé manier om de herinnering aan haar levend te houden."

Eeuwig licht

In zijn woning staat een groot aantal foto's van Carolyn. En Clarence Purvis heeft een kamerlamp die altijd aanstaat. "Die heb ik aangezet toen ze vijf maanden voor haar dood uit het ziekenhuis werd ontslagen en weer bij mij ging wonen. En dat ding blijft de rest van mijn leven 24 uur per dag aan als een soort eeuwig licht'', verzekert de weduwnaar die, tussen zijn werkzaamheden als tuinman door, minstens vier keer per dag het graf van zijn vrouw bezoekt op de openbare begraafplaats van Glennville. "Ik kom daar volgens mij 125 keer per maand. Na haar dood ben ik er dus al circa 6.000 keer geweest. Niet vreemd, want onze liefde bestaat nog steeds. Daarbij komt: mijn vrouw had hetzelfde voor mij gedaan."



