Weduwe van Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo op weg naar Duitsland KVE

10 juli 2018

08u33

Bron: Belga 0 Liu Xia, de weduwe van de Nobelprijswinnaar voor de vrede Liu Xiaobo, heeft de toestemming gekregen om China te verlaten en is met het vliegtuig op weg van Peking naar Duitsland. Dat hebben haar broer en vrienden aan het Duitse persagentschap DPA bevestigd. Haar vertrek naar Europa komt er daags na een bezoek van de Chinese premier Li Keqiang aan Duits bondskanselier Angela Merkel in Berlijn.

Liu Xia stond onder huisarrest en permanent toezicht sinds haar man Liu Xiaobo in 2010 als eerste Chinees de Nobelprijs voor de Vrede won. Liu Xiaobo zelf zat toen in de cel wegens zijn kritiek op de regering. Hij was de auteur van Charta 08, een document dat in 2008 ondertekend werd door 300 intellectuelen waarin werd opgeroepen tot een "vrije, democratische en grondwettelijke staat" in China. Liu Xiaobo overleed op 13 juli vorig jaar aan leverkanker, enkele weken na zijn vrijlating.

De internationale gemeenschap probeerde al langer de vrijlating van Liu Xia te bewerkstelligen. De Duitse ambassade toonde zich begin april nog bereid om de weduwe naar Berlijn over te brengen.

In mei doken er nog onrustwekkende berichten op over de mentale toestand van de 57-jarige weduwe, wegens haar isolatie en het verdriet voor het overlijden van haar man. Vijf westerse diplomaten, van de Europese Unie, Canada, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië, probeerden haar diezelfde maand een bezoek te brengen, maar ze werden voor haar woning in Peking geweerd door de Chinese autoriteiten.