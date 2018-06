Weduwe van lukraak op straat doodgestoken dertiger: "Mijn zoontje van drie bouwde zijn papa met legoblokjes" jv

05 juni 2018

18u06

Bron: Mirror, The Times 2 Een crimineel die eigenlijk achter de tralies had moeten zitten, stak vorig jaar de 31-jarige Craig McClelland op straat in het Schotse Paisley dood. "Zonder reden, alleen bloeddorst", aldus de rechter. Craig liet een vrouw en drie kindjes achter. Weduwe Stacey Wilcox legde een hartverscheurend getuigenis af op het proces tegen moordenaar James Wright (25). Hij kreeg levenslang.

James Wright vroeg die nacht op 23 juli vorig jaar een vuurtje op straat aan Craig McClelland. Plots diende hij McClelland twee fatale messteken toe. Hulpverleners probeerden nog het leven van het slachtoffer te redden. Tevergeefs, McClelland bloedde dood. Volgens de rechter had Wright zijn prooi lukraak uitgekozen en was het moord met voorbedachten rade.

Stacey Wilcox, de vrouw van de overledene, getuigde op het proces erg pakkend over het verdriet van haar drie zoontjes: "Ik zie ze pijn lijden, snikken en huilen. Ze stellen mij vragen die ik niet kan beantwoorden".

Baby roept om papa

"Mijn driejarige zoontje bouwde op zijn verjaardag zijn papa na met legoblokjes", klonk het heel aangrijpend. "De wanhoop in de ogen van mijn zesjarige zoon, omdat ik een pak Lego niet in elkaar kreeg, toch niet op de manier waarop zijn papa dat kon. Het vernietigende geluid van mijn babyzoontje dat 's nachts op zoek gaat naar zijn papa door constant op hem te roepen. De manier waaorp hij enthousiast met zijn armpjes wappert telkens als hij een foto van zijn papa ziet. Het breekt heel mijn hart."

De rechter, die Wright levenslang gaf met een minimum van twintig jaar cel, wilde weten hoe het kon dat Wright op vrije voeten was, nadat hij eerder betrokken was geweest bij een incident met een mes. Dat gebeurde na zijn vrijlating onder voorwaarden in februari vorig jaar. Wright, die een stevig strafblad had, moest dus eigenlijk in de cel zitten op het moment van de moord, omdat hij elf dagen na zijn vrijlating de voorwaarden van zijn enkelband al had geschonden.

Schending elektronische enkelband

Maar de vraag hoe dat mogelijk was, bleef tijdens het proces onbeantwoord. De rechter kon enkel verklaren dat de voorwaardelijke invrijheidstelling van Wright weliswaar werd herroepen na diens schending van het elektronisch toezicht, maar dat de misdadiger vervolgens zes maanden voortvluchtig bleef, zonder opgepakt te zijn. Het was in die periode vorig jaar dat hij de moord op Craig McClelland pleegde.