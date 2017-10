Weduwe van gesneuvelde soldaat: "Trump kon niet eens zijn naam onthouden, daardoor moest ik nog meer huilen" Sven Van Malderen

Bron: ABC News 0 Rv "Je man wist op voorhand waar hij voor tekende." Heeft Donald Trump dit zinnetje echt via de telefoon aan de vrouw van een omgekomen soldaat gezegd, zoals een Democratisch congreslid beweert? Of is er niets van aan, zoals de president en zijn entourage bij hoog en bij laag blijven volhouden? De weduwe in kwestie stapt nu zelf naar voren om duidelijkheid te brengen. "Er is geen woord van gelogen. Wat me nog het meest kwetste, is dat Trump niet eens zijn naam kon onthouden", klinkt het tijdens een interview bij 'Good Morning America'.

"Uiteindelijk noemde hij zijn voornaam (La David, nvdr) wel, maar dat kwam enkel en alleen omdat het verslag voor zijn neus lag", aldus Myeshia Johnson. "Zo heeft hij het althans zelf verwoord. Wat Frederica Wilson zei over deze zaak klopt volledig. Ze zat op dat moment naast mij en kon dus meeluisteren. Waarom zouden we zo'n verhaal uit onze duim zuigen?" Op het moment van het telefoontje bevonden zich ook nog Johnsons tante, haar nonkel en een sergeant in de wagen.

"Zijn letterlijke woorden? 'Hij wist waar hij voor getekend had, maar dat maakt de pijn er natuurlijk niet minder om'. Ik was heel kwaad vanwege de toon en de manier waarop hij het zei. Als mijn man zijn leven op het spel zet ten dienste van ons land, is het dan zo veel moeite gevraagd om zijn naam te onthouden? Dat maakte me van streek en daardoor moest ik nog meer huilen."

Lang duurde het niet vooraleer Trump op Twitter van zich liet horen. Opnieuw veegde hij alle beschuldigingen van de baan. "Ik had een zeer respectvol gesprek met de weduwe van sergeant La David Johnson. Van in het begin heb ik zijn naam gezegd, zonder enige aarzeling", klonk het.

I had a very respectful conversation with the widow of Sgt. La David Johnson, and spoke his name from beginning, without hesitation! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Maar Johnson ging tijdens het interview nog een stap verder: ze wilde weten wat er precies gebeurd was en vroeg zich af waarom ze het lichaam van haar echtgenoot nooit onder ogen kreeg. "Op 4 oktober kreeg ik van het leger te horen dat mijn man vermist geraakt was na een vuurgevecht. Enkele dagen later volgde het slechte nieuws, maar meer details weet ik niet. Waarom duurde het 48 uur vooraleer mijn echtgenoot gevonden werd? Hoe en waar is hij vermoord? Dat probeer ik nog steeds uit te zoeken. Blijkbaar mag ik hem niet zien omdat hij te zwaar toegetakeld is. Maar ze tonen zelfs geen vinger of een hand. Ik ken zijn lichaam nochtans van kop tot teen. Voor hetzelfde geld is de kist waar hij in ligt gewoon leeg. Ik ga blijven druk zetten om antwoorden te krijgen."

Het koppel leerde elkaar kennen toen ze amper zes jaar oud waren. Samen kregen ze een zoon (2) en een dochter (6), in januari wordt nog een tweede meisje geboren. "Wat ik later tegen mijn dochter ga vertellen? Ik ga zeggen dat ze een fantastische vader had en dat hij gestorven is als een held."

