Weduwe sterft in zelfde huis waar haar man 43 jaar geleden op mysterieuze wijze verdween Koen Van De Sype

12u43

Bron: Daily Mail, Metro 0 Twitter Een bekende Britse weduwe is dood teruggevonden in het huis waar haar man verbleef, toen die 43 jaar geleden plotseling van de aardbodem verdween. Dat gebeurde kort na de gruwelijke moord op de nanny van het koppel. De zaak werd nooit opgelost. Ze werd zelfs nog wat vreemder.

Het was een vriendin van Lady Lucan (80) die haar gisteren als vermist opgaf. De gravin was al drie dagen niet komen opdagen voor haar dagelijkse wandeling in het Londense Green Park. De politie trok daarop naar haar huis in de wijk Belgravia en forceerde er de deur. Binnen werd het lichaam van de aristocrate gevonden. Haar dood wordt als "onverklaarbaar" bestempeld, maar niet als "verdacht". De politie probeert nog te achterhalen wat er precies gebeurd is.

Lord en Lady Lucan stonden midden jaren 70 op de voorpagina's van alle Britse kranten na een gruwelijke moord in hun huis en de daaropvolgende mysterieuze verdwijning van de graaf. Hij bleek de nanny van het koppel afgeslacht te hebben, in de foute veronderstelling dat ze zijn vrouw was. Het koppel was uit elkaar en de graaf had een bittere strijd om het hoederecht van de kinderen verloren.

De gravin was op de bewuste avond van 7 november 1974 naar de televisie aan het kijken in haar slaapkamer, terwijl haar kinderen George (7) en Camilla (3) sliepen. Hun nanny - de 29-jarige Sandra Rivett - was naar de onverlichte kelder gegaan om een kopje thee te maken voor haar bazin. Maar daar werd ze opgewacht door de graaf, John Bingham, die haar op gruwelijke wijze vermoordde.

Kelder

De gravin vertelde achteraf dat ze net na de feiten de kelder was binnengekomen en haar bebloede ex had betrapt. Hij zou haar daarop vier keer geslagen hebben met een omzwachtelde metalen buis, voor ze hem kon kalmeren. Nadat ze hem had kunnen overtuigen om een glas water te halen, vluchtte ze het huis uit en sloeg ze alarm in een nabijgelegen pub. "Hij schreeuwde tegen me dat ze hem hiervoor in Broadmoor zouden stoppen (een psychiatrisch ziekenhuis, red.)", vertelde ze aan de politie. (lees hieronder verder)

ap Lady Lucan op een foto uit 1975.

Lady Lucan zou een van de laatsten zijn die haar man nog levend zag. De 7de graaf van Lucan vluchtte na de moord weg in een wagen die hij geleend had. Hij zou wel nog langs zijn geweest bij vrienden in Sussex. De graaf vertelde zijn vrienden dat hij die avond thuis was gekomen en iemand had betrapt die zijn ex-vrouw aan het aanvallen was. Volgens de graaf beschuldigde zijn vrouw hem ervan dat hij een huurmoordenaar had ingehuurd om haar te doden. Hij zei dat hij even van de radar wilde verdwijnen.

De man vertrok in de vroege uurtjes in Sussex en er werd daarna nooit meer iets van hem gehoord of gezien. Drie dagen later werd wel zijn gehuurde wagen teruggevonden in Newhaven, aan de terminal om het Kanaal over te varen. Er zat niemand in het voertuig, maar de politie vond wel een metalen buis in de koffer en bloedspatten. Van de man zelf geen spoor.

Zelfmoord?

In een interview eerder dit jaar vertelde de gravin dat ze dacht dat haar ex-man zelfmoord pleegde. Hij had een briefje achtergelaten met de boodschap dat ze hun kinderen moest zeggen dat zij het enige waren waar hij ooit om gegeven had. "Ik denk dat hij op een ferry is gestapt en in het midden van het Kanaal overboord is gesprongen. Hij zal ervoor gezorgd hebben dat hij in stukken werd gereten door de propeller, zodat zijn lichaam nooit zou worden gevonden. Hij racete vaak met snelle boten en wist veel van propellers. Hij wist perfect waar hij moest springen zodat er niets zou overblijven."

Zelf schreef ze onlangs nog een boek over het mysterie en haar vreugdeloze leven met de professionele gokker. De jaren na de dood van de graaf deden al de wildste theorieën de ronde over zijn verdwijning. Volgens sommigen was hij naar de Australische outback gevlucht, volgens anderen naar een commune voor hippies op het exotische eiland Goa en volgens nog andere theorieën was hij gevoederd aan de tijgers in de zoo van zijn vriend John Aspinall. Het mysterie werd nooit opgelost. Vorig jaar werd de man - die nu 82 geweest zou zijn - officieel doodverklaard, zodat zijn zoon zijn titel erfde.

Kinderen

De gravin raakte in de loop der jaren vervreemd van haar kinderen. Het onderzoek na zijn dood wees hem aan als de moordenaar van de nanny, maar de zaak kwam nooit voor de rechter. Zijn zoon George (50, een bankier) en dochter Camilla (47, een advocate) wilden zijn schuld nooit aannemen, zeer tot ongenoegen van hun moeder. Ook met haar derde dochter Frances (52) en haar zus Christina Shand Kydd - verre familie van de overleden prinses Diana - had de vrouw al jaren heen contact meer. Haar vijf kleinkinderen heeft ze nooit ontmoet. (lees hieronder verder)

afp De zoon van het koppel, George, met zijn vrouw, vorig jaar.

In een interview vertelde ze dit jaar nog dat ze niet bang was om alleen te sterven. "Helemaal niet", zei ze. "Ik ben er wel bang voor dat ik afhankelijk zou worden. Dat zou erg deprimerend zijn. Het idee om een last te zijn is vreselijk. Geassisteerde zelfdoding spreekt me wel aan. Ik hoop dat ik vredig mag inslapen, voor ziekte of dementie me in haar greep krijgt."

Volgens haar zoon kreeg ze waarschijnlijk een vredig einde, zoals ze hoopte. "Ze is gisteren thuis gestorven, alleen en schijnbaar vredig", zei hij nog in een verklaring vandaag.



Met vragen over zelfdoding kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813.