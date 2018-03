Weduwe schutter Orlando over hele lijn vrijgesproken kv

30 maart 2018

16u53

Bron: Reuters 0 Noor Salman is de weduwe van Omar Mateen, de terrorist die in juni 2016 een waar bloedbad aanrichtte in nachtclub Pulse in Orlando, Florida. De man schoot er 49 mensen dood en kwam ook zelf om. Salman werd verdacht van medeplichtigheid en belemmering van de rechtsgang. Vandaag sprak een jury haar vrij over de hele lijn.

De 31-jarige vrouw riskeerde levenslang als ze veroordeeld zou worden voor belemmering van de rechtsgang en voor het aanmoedigen van haar man om in naam van Islamitische Staat een terreurdaad te begaan.

Salman was op het ogenblik van de aanslag thuis met haar driejarige zoontje, maar ze zou wel op de hoogte geweest zijn van de moordplannen van haar echtgenoot. Aanvankelijk ontkende ze dat, maar later gaf ze toe dat ze wist dat Mateen rekruteringsvideo's van IS in Irak bekeek, dat hij een geweer had gekocht en dat hij drie mogelijke plaatsen voor zijn aanslag was gaan checken. Omdat ze de speurders herhaaldelijk voorloog tijdens de ondervragingen, wordt ze ook beschuldigd van obstructie van het onderzoek.

Na een een twaalf uur durende deliberatie besliste de jury echter vandaag om Salman niet schuldig te bevinden.