Weduwe brengt pakkende hulde aan gecrashte Amerikaanse gevechtspiloot en deelt zijn laatste liedje voor haar Joeri Vlemings

16 juni 2020

16u43

Bron: Sky News 2 Kenneth ‘Kage’ Allen en zijn Hannah stapten vier maanden geleden in het huwelijksbootje. Alles leek fantastisch, tot het noodlot gisteren kei hard toesloeg. Kage crashte met zijn gevechtsvliegtuig van het Amerikaanse leger voor de Britse kust. Zijn kersverse bruid blijft achter met een gebroken hart, als weduwe. “Ik voel me meer dan gezegend dat ik hem in dit leven mocht liefhebben”, schrijft ze op Facebook. Ze deelde er ook het laatste liedje dat Kage voor haar zong.



Het is een tragisch verhaal, dat van Kenneth en Hannah Allen. In februari trouwden ze en lachte de toekomst hen toe. Maar gisterochtend crashte tijdens een trainingsmissie de F-15C Eagle met luitenant Kenneth ‘Kage’ Allen achter de stuurknuppel in de Noordzee, voor de kust bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Eerst werd het wrak van de straaljager gevonden. Met man en macht werd ook naar de gevechtspiloot gezocht. Pas ‘s avonds kwam via Twitter de bevestiging dat zijn lichaam geborgen was. Inmiddels is ook zijn naam gekend, na een pakkend eerbetoon van de diepgelovige Hannah Allen voor haar overleden echtgenoot op Facebook. De overleden gevechtspiloot was Kenneth Allen, kortweg Kage voor wie hem kende.



“Ik kan met geen woorden beschrijven hoe geschokt ik ben”, zei Hannah Allen. “Hij is er niet meer, ik ben in shock.” Volgens de priester had haar man enorm veel spijt. “Typisch Kage om zich te verontschuldigen terwijl dat helemaal niet nodig is”, aldus Hannah Allen op de sociaalnetwerksite. “Kage was perfect. Niemand ging in mijn leven met meer liefde en respect voor mij om. Hij was onvoorwaardelijk mijn beste vriend en man. Christus moet zich haasten om terug te komen zodat ik met Kage kan worden herenigd.” Aan die hartverscheurende woorden voegde ze nog toe: “Ik voel mij meer dan gezegend dat ik hem mocht liefhebben in dit leven en kan niet wachten om voor eeuwig van hem te houden.”

Eerder al had de echtgenote van de piloot het nieuwsbericht over de crash in de Noordzee voor de Britse kust op haar Facebook gepost. “Het leven lijkt onwezenlijk. Op dit moment is Kage vermoedelijk overleden. We hebben tijd nodig om deze schok te verwerken.”

In een ander bericht schrijft Hannah Allen: “Ik wist niet dat een hart zo kon breken. Maar ik heb je vandaag beloofd dat de rest van mijn leven een eerbetoon aan jou zou zijn”. Ze postte ook het laatste liedje dat Kage voor haar zong: ‘Time in a Bottle’ van de Amerikaanse singer-songwriter Jim Croce.

Luitenant Kenneth Allen was piloot van de 48ste Fighter Wing van het Amerikaanse leger, gebaseerd op RAF Lakenheath in Suffolk. De oorzaak van de crash van gisterochtend is nog niet bekend. Op het moment van het drama waren er vier gevechtsvliegtuigen in de lucht.

In oktober 2014 crashte er in Lincolnshire ook al een F-15D-straaljager gebaseerd op RAF Lakenheath. De piloot gebruikte toen zijn schietstoel en liep enkel kleinere verwondingen op. Een jaar later maakte de 34-jarige Amerikaanse piloot Taj Sareen een dodelijke crash met zijn F-18 Hornet nabij de luchtmachtbasis van RAF Lakenheath.