Wederopbouw Notre-Dame hervat na onderzoek IB

19 augustus 2019

05u29

Bron: ANP 2 De wederopbouw van de Parijse kathedraal Notre-Dame-de-Paris wordt vandaag hervat na een onderzoek van enkele dagen naar de eventueel schadelijke effecten van het vele lood in het pand voor de werknemers.

De veiligheidsvoorschriften voor de mensen die aan het herstel van de kathedraal werken zijn aangepast, meldden de autoriteiten. Het werk wordt vanaf maandag geleidelijk aan weer hervat. Het aantal mensen dat er tegelijk aan het werk mag zijn, is voorlopig gehalveerd.

Er zijn onder meer speciale voetbaden en douches beloofd voor ontsmetting van werknemers, maar die staan er nog niet.

De wereldberoemde gotische kerk werd half april voor een groot deel verwoest door een enorme brand. Daarbij stortte het dak in, inclusief een torenspits. Het waren constructies waar veel lood in was gebruikt. In de kerk en in de buurt zijn zorgen gerezen over de hoeveelheid lood die er naar beneden is gekomen.

Angst voor loodvergiftiging

Het plein voor de Notre-Dame en de omliggende straten zijn de afgelopen maand nogmaals schoongemaakt. Iedereen die in een straal van 500 meter rond de kathedraal woont of werkt is opgeroepen zich te laten testen. Het inademen van grote hoeveelheden loodstofdeeltjes kan leiden tot een loodvergiftiging, hetgeen schade aan het immuunsysteem en het groeiproces van baby’s en kinderen kan veroorzaken.