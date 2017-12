Wederom oordeel tegen verbod op transgenders in Amerikaans leger LVA

02u49

Bron: ANP 2 AFP Een betoging in juli 2017 tegen Trumps beslissing om voortaan geen transgenders meer toe te laten in het leger. Een federaal Hof van Beroep in Washington heeft geoordeeld dat het verbod voor transgenders om vanaf 1 januari tot het Amerikaanse leger toe te treden, niet doorgaat. De regering van president Donald Trump wilde met ingang van het nieuwe jaar geen transgender rekruten meer toelaten.

Het is het tweede beroepshof dat het verbod nietig verklaard. Drie federale rechters in de VS blokkeerden het transgenderverbod en de regering-Trump ging daarop in beroep. Een rechtbank legde eerder vast dat het leger per 1 januari transgender rekruten moet toelaten. Weigering van transgenders is een vorm van discriminatie en in strijd met de grondwet. De twee beroepshoven gingen mee in dat oordeel.

Transgenders zijn mensen die door hun gedrag door het leven gaan als iemand van de andere sekse. Ze voelen zich niet thuis in de rol van hun eigen geslacht.