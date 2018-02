Webwinkel Bol.com stopt met verkoop lachgas SI

11 februari 2018

Bron: AD.nl 0 Bol.com is gestopt met de verkoop van lachgaspatronen, omdat ze verkeerd worden gebruikt. Jongeren inhaleren het gas namelijk om high te worden en de gevolgen daarvan zijn op langere termijn gevaarlijker dan gedacht.

De lachgaspatronen worden gebruikt in combinatie met ballonnen en zogeheten lachgas crackers. "Eigenlijk zijn het slagroompatronen, maar daar worden ze vaak niet voor gebruikt. De capsules zijn omstreden. Daarom hebben we besloten om ze niet langer te verkopen", aldus woordvoerster van Bol.com Marjolein Verkerk aan de Nederlandse krant AD.



Populair en verslavend

De populariteit van het gebruik van de kleine zilverkleurige capsules is in een paar jaar tijd sterk toegenomen. Het gebruik van de patronen zorgt voor een kortdurende, maar sterke roes. Het bewustzijn daalt en de gebruiker kan door het tijdelijke zuurstoftekort duizelig worden of hoofdpijn krijgen. Ook verwardheid, misselijkheid, gevoelloosheid of tintelingen en flauwvallen zijn bekende effecten van het gebruik van lachgas. In combinatie met alcohol en/of drugs worden deze effecten nog eens versterkt.

De negatieve gezondheidseffecten op lange termijn zijn concentratieproblemen, vermoeidheid en duizelingen. Hoe vaker en meer lachgas wordt gebruikt, hoe vaker deze effecten optreden. Lachgas blijkt ook zeer verslavend.

Verlammingsverschijnselen

Experten waarschuwen dat extreem gebruik zelfs kan leiden tot ernstige schade aan het ruggenmerg. Door het inhaleren van het gas ontstaat een tekort aan vitamine B12, waardoor het ruggenmerg aangetast wordt en gebruikers verlammingsverschijnselen krijgen.